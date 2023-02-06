Скрывающую солдат от тепловизоров экипировку создают в России

Кормушин добавил, что речи о комплексах помех не идет. Эффект «невидимости» дают ткани с особыми красителями. Идеалом глава ЗАО «Кираса» назвал одежду-хамелеон, которая скрывала бы бойца при изменяющемся внешнем фоне. Наработки предприятие может предложить в рамках научно-исследовательской работы по экипировке «Легионер».