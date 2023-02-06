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Скрывающую солдат от тепловизоров экипировку создают в России

Армия
Скрывающую солдат от тепловизоров экипировку создают в России

Комплект делающей бойца невидимым для тепловизоров и меняющей цвет экипировки создают в России. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор предприятия-разработчика ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин.

«Мы стремимся обеспечить бойцов такой маскировкой, которая смогла бы его сделать буквально невидимым для противника», – отметил он.

Кормушин добавил, что речи о комплексах помех не идет. Эффект «невидимости» дают ткани с особыми красителями. Идеалом глава ЗАО «Кираса» назвал одежду-хамелеон, которая скрывала бы бойца при изменяющемся внешнем фоне. Наработки предприятие может предложить в рамках научно-исследовательской работы по экипировке «Легионер».
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