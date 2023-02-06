Главу британского колледжа и ее семью нашли мертвыми в учебном заведении

Главу Эпсомского колледжа в Великобритании, ее мужа и семилетнюю дочь обнаружили мертвыми на территории учебного заведения. Об инциденте сообщает полиция графства Суррей.
Об обнаружении тел сотрудникам правоохранительных органов сообщили работники скорой помощи. Найдены трупы 45-летней главы Эпсомского колледжа Эммы Паттисон, ее 39-летнего мужа Джорджа и семилетней дочери Летти.
Полиция уверена, что имеет место «единичный случай без участия третьих лиц». В колледже погибшего руководителя охарактеризовали как замечательного учителя и «восхитительного человека». В учебном заведении учатся подростки от 11 до 18 лет.