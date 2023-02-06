Глава МИД Палестины аль-Малики осудил двойные стандарты Запада по отношению к России

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики прокомментировал политику стран Запада к России. Его слова приводит РИА Новости.
Аль-Малики осудил незаконные санкции. Он подчеркнул, что Европа и США не стали вводить против Израиля ограничения, который окулировал на протяжении последних 55 лет палестинские земли.
Глава палестинского МИД отметил, что эта ситуация является отражением двойных стандартов, которые для Палестины неприемлемы. Аль-Малики указал, что Россия также их не принимает.
Ранее Аль-Малики заявил о давлении ряда стран ЕС по вопросу осуждения действий России. Палестинская делегация находилась на прошлой неделе в Брюсселе, где встречалась с европейскими коллегами.