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Military Watch: устаревшие орудия передаваемых Киеву танков Leopard 1 добавят проблем ВСУ

Армия
Military Watch: устаревшие орудия передаваемых Киеву танков Leopard 1 добавят проблем ВСУ

ФРГ решила передать Киеву танки Leopard 1, которые добавят трудностей Вооруженным силам Украины (ВСУ). К такому выводу пришли опрошенные Military Watch военные эксперты.

Правительство Германии ранее подтвердило намерение поставить Украине танки Leopard 1. Эти боевые машины уже не производятся. Поэтому у ВСУ могут возникнуть проблемы с боеприпасами, считают американские аналитики.

Основное орудие танка имеет нарезной ствол калибром 105 мм. Боеприпасы к нему на украинских складах отсутствуют. На Западе такой калибр найти сложно, так как там перешли на 120-мм танковые орудия более 40 лет назад.

Leopard 1 был основным танком Германии до1980-х годов. Боевая машина постоянно модернизируется и до сих пор остается на вооружении разных стран мира. В Германии еще в 1980-х годах его сменил танк Leopard 2.
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