Сенатор Рубио: Китай отправил сигнал об упадке США с помощью сбитого аэростата

Китай отправил аэростат в американское воздушное пространство, чтобы показать слабость и упадок США. Такое мнение в интервью телеканалу ABC озвучил сенатор-республиканец Марко Рубио.
Политик считает, что в Китае «точно знали, что делают», и понимали, что правительство США будет вынуждено сообщить об аэростате, так как «люди увидят его в небе». За отправкой аппарата в американское воздушное пространство стояло послание, уверен член сенатского комитета по разведке.
Послание должно показать, что «некогда великая сверхдержава» США теперь опустошена и прибывает «в упадке», объяснил Рубио. Сенатор потребовал от Пентагона объяснений, почему аппарат не сбили раньше, и какую информацию он мог собрать.