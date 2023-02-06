Сенатор Рубио: Китай отправил сигнал об упадке США с помощью сбитого аэростата

Политик считает, что в Китае «точно знали, что делают», и понимали, что правительство США будет вынуждено сообщить об аэростате, так как «люди увидят его в небе». За отправкой аппарата в американское воздушное пространство стояло послание, уверен член сенатского комитета по разведке.