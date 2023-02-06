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Автоэксперт Пукалов предупредил о вреде прогрева автомобиля для двигателя и здоровья

Общество
Автоэксперт Пукалов предупредил о вреде прогрева автомобиля для двигателя и здоровья

Прогревая автомобиль зимой, можно навредить двигателю и надышаться опасным бензпиреном. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Выхлопные газы содержат бензпирен. Это канцерогенное вещество, при высоких концентрациях оно может вызвать отравление, предупредил автоэксперт. Пукалов отметил, что прогревающий автомобиль во дворе многоквартирного дома водитель подвергает риску здоровье его соседей.

Кроме того, во время прогрева охлаждающая жидкость согревается быстрее масла, что вредно для двигателя, предупредил Пукалов. Эколог советует после запуска мотора начинать движение, но в течение десяти минут ехать на низкой скорости.
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