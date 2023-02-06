Мэр Горловки опубликовал снимок общежития после попадания снаряда ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал снимок общежития после попадания снаряда украинских вооруженных сил. Он поделился фотографией в личном Telegram-канале.
По словам мэра населенного пункта, здания находится в Калининском районе Горловки на Шахтерской улице. В результате обстрела со стороны украинских солдат общежитие получило значительные повреждения. Приходько также сообщил, что есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что семь мирных жителей пострадали во время обстрела Кременной со стороны ВСУ. В результате атаки также было повреждено девять зданий.