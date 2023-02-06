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Мэр Горловки опубликовал снимок общежития после попадания снаряда ВСУ

Происшествия
Мэр Горловки опубликовал снимок общежития после попадания снаряда ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал снимок общежития после попадания снаряда украинских вооруженных сил. Он поделился фотографией в личном Telegram-канале.

По словам мэра населенного пункта, здания находится в Калининском районе Горловки на Шахтерской улице. В результате обстрела со стороны украинских солдат общежитие получило значительные повреждения. Приходько также сообщил, что есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что семь мирных жителей пострадали во время обстрела Кременной со стороны ВСУ. В результате атаки также было повреждено девять зданий.
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