Композитор Матвиенко: российская поп-культура немного потеряла из-за отъезда Моргенштерна

Покинувшей Россию рэпер Моргенштерн✱ (признан в РФ иностранным агентом) талантлив, но вряд ли поп-культура что-то потеряла из-за его отъезда. Такое мнение выразил композитор Игорь Матвиенко в интервью aif.ru.
По его словам, Моргенштерн — это герой своего времени, «герой-тролль». Матвиенко указал, что все то, чем он занимается, вызывает вопросы.
Композитор также добавил, что надеется на возвращение на Родину большей части уехавших творческих людей. Он отметил, что русскому человеку непросто за рубежом.
Ранее стало известно, что дом в Москве, где жил Моргенштерн, продают за 80 млн рублей. Артист арендовал недвижимость, оплачивая ежемесячно 250 тысяч рублей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами