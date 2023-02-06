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Японский журналист предупредил Европу о трудностях с пополнением запасов газа в 2023 году

Экономика
Японский журналист предупредил Европу о трудностях с пополнением запасов газа в 2023 году

Европе будет трудно пополнить запасы газа перед следующей зимой без поставок из России. Такой прогноз в статье для издания Nihon Keizai дал японский журналист Кэн Кояма.

Мир столкнулся с нестабильностью поставок энергоносителей и резким ростом цен на них в прошлом году. Ситуация в этом году останется непредсказуемой, предупредил автор.

Кояма напомнил, что в какой-то момент цены на газ в Европе в пересчете на нефть выросли почти до 600 долларов за баррель, но потом упали на 80%. Однако запасы газа будут истощаться, и пополнить их на следующую зиму без российских энергоносителей будет трудно, отметил журналист.

Между основными странами-потребителями может возникнуть конкуренция за поставки сжиженного природного газа (СПГ). Цены на него могут вырасти и потянуть нефтяные котировки за собой, объяснил Кояма.
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