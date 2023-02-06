Рослесхоз: зона контроля лесных пожаров в ЯНАО сильно сократилась

Площадь зон контроля лесных пожаров в УрФО сократилась на 43% — до 7,7 миллиона гектаров. Об этом сообщило министерство природы.
Зоны контроля лесных пожаров — это территории, которые находятся в труднодоступной местности. В таком месте отсутствуют населенные пункты и объекты. В этой местности разрешено не тушить пожары.
Необходимо тушить все возгорания, где технически это возможно. УрФО выделены «зоны контроля» на территории ХМАО и ЯНАО. На Ямале их сократили на 0,6 миллионов гектара, теперь их площадь — 3,6 млн га.
Ведомство предлагает внести поправки в действующую методику проверки достоверности площади лесных пожаров. Необходимо делать ставку на космический мониторинг. Об этом сообщает «Север-Пресс».