Эрдоган: кабмин Турции примет решения по закрывшим консульства в Стамбуле странам

Меры в связи с закрытием консульств некоторых европейских стран в Стамбуле будут приняты на заседании кабмина Турции 6 февраля. С таким заявлением на встрече с молодежью в Айдыне выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Все они в настоящее время играют на время. Наш МИД вызвал их всех и поставил ультиматум», – отметил президент Турции.
Ранее генконсульства Великобритании, Франции, Швеции, Нидерландов, Швейцарии и Германии в Стамбуле прекратили принимать посетителей, сославшись на угрозы терактов. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу счел закрытие консульств «психологической войной». Позже СМИ сообщили, что угроза теракта не подтвердилась.