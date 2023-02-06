Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эрдоган: кабмин Турции примет решения по закрывшим консульства в Стамбуле странам

Политика
Эрдоган: кабмин Турции примет решения по закрывшим консульства в Стамбуле странам

Меры в связи с закрытием консульств некоторых европейских стран в Стамбуле будут приняты на заседании кабмина Турции 6 февраля. С таким заявлением на встрече с молодежью в Айдыне выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Все они в настоящее время играют на время. Наш МИД вызвал их всех и поставил ультиматум», – отметил президент Турции.

Ранее генконсульства Великобритании, Франции, Швеции, Нидерландов, Швейцарии и Германии в Стамбуле прекратили принимать посетителей, сославшись на угрозы терактов. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу счел закрытие консульств «психологической войной». Позже СМИ сообщили, что угроза теракта не подтвердилась.
эрдоган турция угроза теракта
Военкоры ФАН
Лучшие в аду