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Walla: Украина призвала Израиль дать ей денег и осудить Россию

Политика
Walla: Украина призвала Израиль дать ей денег и осудить Россию

Власти Украины перед визитом в Израиль потребовали от министра иностранных дел страны Эди Коэна дать Киеву большой кредит и осудить российские действия. Об этом сообщает новостной портал Walla.

Руководство Украины направило Тель-Авиву запросы. Среди них займ Киеву размером в 500 млн долларов и «четкое публичное заявление» против проведения специальной военной операции России на Украине.

Кроме того, Израиль «должен» поддержать «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского. Киев также ожидает от Тель-Авива «отправку» для лечения «сотен украинских солдат и мирных жителей».
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