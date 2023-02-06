Walla: Украина призвала Израиль дать ей денег и осудить Россию

Власти Украины перед визитом в Израиль потребовали от министра иностранных дел страны Эди Коэна дать Киеву большой кредит и осудить российские действия. Об этом сообщает новостной портал Walla.
Руководство Украины направило Тель-Авиву запросы. Среди них займ Киеву размером в 500 млн долларов и «четкое публичное заявление» против проведения специальной военной операции России на Украине.
Кроме того, Израиль «должен» поддержать «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского. Киев также ожидает от Тель-Авива «отправку» для лечения «сотен украинских солдат и мирных жителей».