ABC: четыре человека пострадали во время стрельбы на рэп-концерте в Арканзасе

Массовая стрельба произошла на рэп-концерте в штате Арканзас в США. В результате погиб один человек, еще четверо ранены, сообщило местное отделение телеканала ABC.
На концерте исполнителя Fredo Bang была убита 19-летняя девушка. О задержанных в связи с инцидентом пока не сообщается. Полиция ведет расследование произошедшего.
Случаи массовой стрельбы в США далеко не редкость. С начала 2023 года, по статистике портала Gun Violence Archive, произошло более 50 случаев шутинга.
Например, не менее трех человек погибли и четверо были ранены 28 января в результате стрельбы в Калифорнии. Об этом сообщала американская пресса со ссылкой на полицию.