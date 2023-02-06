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ABC: четыре человека пострадали во время стрельбы на рэп-концерте в Арканзасе

Происшествия
ABC: четыре человека пострадали во время стрельбы на рэп-концерте в Арканзасе

Массовая стрельба произошла на рэп-концерте в штате Арканзас в США. В результате погиб один человек, еще четверо ранены, сообщило местное отделение телеканала ABC.

На концерте исполнителя Fredo Bang была убита 19-летняя девушка. О задержанных в связи с инцидентом пока не сообщается. Полиция ведет расследование произошедшего.

Случаи массовой стрельбы в США далеко не редкость. С начала 2023 года, по статистике портала Gun Violence Archive, произошло более 50 случаев шутинга.

Например, не менее трех человек погибли и четверо были ранены 28 января в результате стрельбы в Калифорнии. Об этом сообщала американская пресса со ссылкой на полицию.
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