Актриса Ланская хочет снова «болтать и кататься» с попавшим в реанимацию Костомаровым

Актриса Валерия Ланская надеется на скорую поправку партнера по шоу «Ледниковый период» Романа Костомарова. Артистка сильно переживает за него, сообщает Starhit.
Фигурист попал в больницу через некоторое время после съемок в проекте. Состояние спортсмена с каждым днем ухудшается. На этом фоне показ финала «Ледникового периода» в эфире Первого канала растрогал Ланскую.
«Вот так хочу! Болтать и кататься с Ромой! Никак иначе!» — поделилась артистка.
Костомаров в начале января попал в реанимацию с болью в груди. Врачи диагностировали у фигуриста двустороннюю пневмонию. Его состояние ухудшалось, поэтому мужчину ввели в медикаментозную кому, подключили к ИВЛ и ЭКМО. Кроме того, у фигуриста начали отмирать ткани. Врачи предполагают, что у него придется отнять ногу.