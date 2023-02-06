Актриса Ланская хочет снова «болтать и кататься» с попавшим в реанимацию Костомаровым

Костомаров в начале января попал в реанимацию с болью в груди. Врачи диагностировали у фигуриста двустороннюю пневмонию. Его состояние ухудшалось, поэтому мужчину ввели в медикаментозную кому, подключили к ИВЛ и ЭКМО. Кроме того, у фигуриста начали отмирать ткани. Врачи предполагают, что у него придется отнять ногу.