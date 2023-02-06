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Актриса Ланская хочет снова «болтать и кататься» с попавшим в реанимацию Костомаровым

Шоу-бизнес
Актриса Ланская хочет снова «болтать и кататься» с попавшим в реанимацию Костомаровым

Актриса Валерия Ланская надеется на скорую поправку партнера по шоу «Ледниковый период» Романа Костомарова. Артистка сильно переживает за него, сообщает Starhit.

Фигурист попал в больницу через некоторое время после съемок в проекте. Состояние спортсмена с каждым днем ухудшается. На этом фоне показ финала «Ледникового периода» в эфире Первого канала растрогал Ланскую.

«Вот так хочу! Болтать и кататься с Ромой! Никак иначе!» — поделилась артистка.

Костомаров в начале января попал в реанимацию с болью в груди. Врачи диагностировали у фигуриста двустороннюю пневмонию. Его состояние ухудшалось, поэтому мужчину ввели в медикаментозную кому, подключили к ИВЛ и ЭКМО. Кроме того, у фигуриста начали отмирать ткани. Врачи предполагают, что у него придется отнять ногу.
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