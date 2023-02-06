Эрдоган: контакты Турции и России по зерновой сделке «беспокоят некоторых»

Договоренности Анкары и Москвы по экспорту зерна «беспокоят некоторых». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава государства напомнил, что Турция занимается доставкой по миру зерна из Черноморского региона. Российский коллега Владимир Путин продолжил отправлять зерно, чтобы турецкая сторона перерабатывала его в муку и отправляла в бедные страны, заявил он. В частности, речь идет о поставках в африканские страны.
«Мы согласились и начали работу. Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно», — заявил Эрдоган.
Президент Турции уточнил, что сейчас в мировой политике никто не ведет прямые и честные переговоры с Путиным. При этом он подчеркнул, что поддерживает связь с украинским коллегой тоже.