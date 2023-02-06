Эрдоган: контакты Турции и России по зерновой сделке «беспокоят некоторых»

Глава государства напомнил, что Турция занимается доставкой по миру зерна из Черноморского региона. Российский коллега Владимир Путин продолжил отправлять зерно, чтобы турецкая сторона перерабатывала его в муку и отправляла в бедные страны, заявил он. В частности, речь идет о поставках в африканские страны.