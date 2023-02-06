Левая партия ФРГ захотела «выйти из военного тупика» на Украине

Ранее генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил в беседе с телеканалом ZDF, что поставки оружия Вооруженным силам Украины только затягивают конфликт. Однако в то же время без западной помощи «Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев».