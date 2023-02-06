Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Левая партия ФРГ захотела «выйти из военного тупика» на Украине

Политика
Левая партия ФРГ захотела «выйти из военного тупика» на Украине

Берлину необходимо выйти из «военного тупика» в ходе украинского конфликта и найти дипломатический выход. Об этом заявил глава Левой партии Германии Мартин Ширдеван в беседе со Spiegel.

Кроме того, он беспокоится, что предоставление вооружения Украине «ведет к войне на истощение». При этом возрастает угроза эскалации, передает RT.

Ранее генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил в беседе с телеканалом ZDF, что поставки оружия Вооруженным силам Украины только затягивают конфликт. Однако в то же время без западной помощи «Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев».
украинский кризис помощь украине запад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду