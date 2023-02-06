МИД России назвал взвешенной позицию Ирака по конфликту на Украине

МИД России считает, что Ирак занял взвешенную позицию по отношению к специальной военной операции РФ на Украине. Об этом со ссылкой на заявление министерства сообщает RT.
Отказ присоединяться к незаконным санкциям в отношении России подтверждает, что «проверенные временем двусторонние связи» России и Ирака не подвержены «конъюнктурным колебаниям» на фоне изменения геополитической обстановки, уточнили в МИД РФ.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Ирак с визитом. Там он встретится с иракским коллегой Фуадом Хусейном, президентом Абдуллатыфом Рашидом, премьером Мухаммедом ас-Судани, главой коалиции «Государство закона», экс-премьером Нури Аль-Малики и спикером парламента Ирака Мухаммедом Аль-Хальбуси.