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МИД России назвал взвешенной позицию Ирака по конфликту на Украине

Политика
МИД России назвал взвешенной позицию Ирака по конфликту на Украине

МИД России считает, что Ирак занял взвешенную позицию по отношению к специальной военной операции РФ на Украине. Об этом со ссылкой на заявление министерства сообщает RT.

Отказ присоединяться к незаконным санкциям в отношении России подтверждает, что «проверенные временем двусторонние связи» России и Ирака не подвержены «конъюнктурным колебаниям» на фоне изменения геополитической обстановки, уточнили в МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Ирак с визитом. Там он встретится с иракским коллегой Фуадом Хусейном, президентом Абдуллатыфом Рашидом, премьером Мухаммедом ас-Судани, главой коалиции «Государство закона», экс-премьером Нури Аль-Малики и спикером парламента Ирака Мухаммедом Аль-Хальбуси.
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