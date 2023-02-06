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Генсек СДПГ Кюнерт признал затягивание конфликта на Украине из-за поставок оружия

Политика
Генсек СДПГ Кюнерт признал затягивание конфликта на Украине из-за поставок оружия

Генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт признал, что из-за поставок западного оружия Киеву продлевается конфликт на Украине. Мнением политик поделился в эфире канала ZDF.

«Строго говоря, конечно, так оно и есть», – прокомментировал он заявление, что конфликт на Украине продлевается благодаря поставкам оружия.

В то же время политик предложил задуматься над тем, что было бы в случае отсутствия поставок оружия Украине «с самого начала». Кюнерт предположил, что сейчас «шли бы уличные бои в Киеве и Львове» или Украина была бы захвачена «в течение нескольких месяцев».

Генсек СДПГ считает, что на этом фоне «ответ очевиден». По его мнению, до сих пор поддержка Украины была «абсолютно необходимой и правильной».
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