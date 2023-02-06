Генсек СДПГ Кюнерт признал затягивание конфликта на Украине из-за поставок оружия

В то же время политик предложил задуматься над тем, что было бы в случае отсутствия поставок оружия Украине «с самого начала». Кюнерт предположил, что сейчас «шли бы уличные бои в Киеве и Львове» или Украина была бы захвачена «в течение нескольких месяцев».