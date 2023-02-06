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Зеленский: обстановка в Донбассе остается очень сложной для ВСУ

Политика
Зеленский: обстановка в Донбассе остается очень сложной для ВСУ

Ситуация в Донбассе остается очень тяжелой для украинских вооруженных сил. Это заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что в Донецкой области продолжают происходить ожесточенные бои. Украинский лидер рассказал об этом во время видеообращения.

По словам Зеленского, киевский режим готовит шаги и переговоры для более существенной помощи со стороны международного сообщества и передачи большего числа оружия.

Ранее французский политик Флориан Филиппо сообщил, что конфликт на Украине продемонстрировал главный миф Европейского союза. Сообщество на фоне участия в кризисе лишается права называть себя объединением мирных стран.
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