Зеленский ввел санкции против 200 компаний российского «атома»

Киев ввел ограничения против 200 компаний и предприятий российской атомной промышленности. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В своем Telegram-канале украинский лидер отметил, что это не последнее решение Киева относительно российского «атома». О каких-либо конкретных мерах политик решил не распространяться.
Документ, подписанный Зеленским, также появился на официальном сайте его офиса. В список попали 200 компаний, включая корпорацию «Росатом» и все ее дочерние предприятия. Кроме того, под украинскими санкциями теперь находятся «Атомкапитал» и «Институт реакторных материалов». Ограничения Киев наложил сроком на 50 лет.