Германия пожаловалась на молчание Евросоюза после согласия по передаче танков Украине

После согласия Германии передать танки Leopard 2 киевскому режиму союзники Берлина в Европейском союзе резко замолчали. Об этом рассказал генеральный секретарь Социал-демократической фракции ФРГ Кевин Кюнерт.
По его словам, последнее время складывалось впечатление, что все мировое сообщество хочет передать танки Украине, однако в этот список не входила Германия. Теперь Берлин взял на себя четкие обязательства. Кюнерт рассказал об этом во время эфира на втором немецком канале ZDF.
Ранее издание Spiegel заявило, что в Германии ставится под сомнение выполнение плана по передаче танков киевскому режиму для создания двух батальонов. Сомнения появились на фоне отсутствия обязательств по поставкам со стороны европейских союзников.