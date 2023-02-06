Германия пожаловалась на молчание Евросоюза после согласия по передаче танков Украине

По его словам, последнее время складывалось впечатление, что все мировое сообщество хочет передать танки Украине, однако в этот список не входила Германия. Теперь Берлин взял на себя четкие обязательства. Кюнерт рассказал об этом во время эфира на втором немецком канале ZDF.