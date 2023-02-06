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Германия пожаловалась на молчание Евросоюза после согласия по передаче танков Украине

Политика
Германия пожаловалась на молчание Евросоюза после согласия по передаче танков Украине

После согласия Германии передать танки Leopard 2 киевскому режиму союзники Берлина в Европейском союзе резко замолчали. Об этом рассказал генеральный секретарь Социал-демократической фракции ФРГ Кевин Кюнерт.

По его словам, последнее время складывалось впечатление, что все мировое сообщество хочет передать танки Украине, однако в этот список не входила Германия. Теперь Берлин взял на себя четкие обязательства. Кюнерт рассказал об этом во время эфира на втором немецком канале ZDF.

Ранее издание Spiegel заявило, что в Германии ставится под сомнение выполнение плана по передаче танков киевскому режиму для создания двух батальонов. Сомнения появились на фоне отсутствия обязательств по поставкам со стороны европейских союзников.
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