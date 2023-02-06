Арахамия: Резников покинет пост министра обороны Украины и получит новую должность

Глава фракции «Слуга народа», депутат Рады Давид Арахамия анонсировал перевод Алексея Резникова с должности министра обороны на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщает RT.
Резникова переводят «для усиления военно-промышленного сотрудничества», уточнил Арахамия. По его словам, минобороны Украины возглавит начальник Главного управления разведки (ГУР) оборонного ведомства Кирилл Буданов.
Резников ранее сообщил о начале внутреннего аудита всей системы закупок украинского министерства обороны. Министр предположил, что аудит по всем процедурам в феврале должен официально завершиться в течение недели.