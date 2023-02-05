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Зеленский хочет выпросить у Запада еще больше оружия

Политика
Зеленский хочет выпросить у Запада еще больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к переговорам, чтобы получить больше международной поддержки и вооружения. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

По словам украинского лидера, администрация готовит решения и переговоры, которые позволят усилить украинских военных и дать армии больше поддержки. В планах Зеленского как публичные, так и непубличные форматы работ.

Ранее Москва направила Североатлантическому альянсу ноту из-за поставок оружия Киеву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы для Украины могут стать законной целью для России, передает RT.
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