Зеленский хочет выпросить у Запада еще больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к переговорам, чтобы получить больше международной поддержки и вооружения. Об этом он рассказал в своем видеообращении.
По словам украинского лидера, администрация готовит решения и переговоры, которые позволят усилить украинских военных и дать армии больше поддержки. В планах Зеленского как публичные, так и непубличные форматы работ.
Ранее Москва направила Североатлантическому альянсу ноту из-за поставок оружия Киеву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы для Украины могут стать законной целью для России, передает RT.