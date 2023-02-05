Глава МИД ФРГ Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что ее попросили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить лишнего. Об этом сообщает МИД ФРГ.
Бербок 4 февраля наградили орденом «Против зверской серьезности» от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен. Награда вручается политикам за близость к народу и чувство юмора.
Министр отметила, что ее попросили не шутить «после этой недели» про Шольца. Она с иронией призналась, что не сказать лишнего можно только в том случае, если ничего не говорить. Бербок также указала, что у других это получается лучше.
Политик хотела прийти на церемонию в костюме леопарда, намекая на поставки танка Leopard 2 Украине. Однако позже передумала, поскольку побоялась, что ей запретят поездки на несколько недель.