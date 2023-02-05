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Артем Качер рассказал про Петербург и работу с музыкантами из Донбасса

Шоу-бизнес
Артем Качер рассказал про Петербург и работу с музыкантами из Донбасса

Певец Артем Качер на концерте «Золотой Граммофон» рассказал, чем любит больше всего заниматься в Санкт-Петербурге. По его словам, он предпочитает брать в аренду маленький катер и кататься на нем по каналам.

Кроме того, артист очень любит посещать Дворцовую площадь — это его самое любимое место. В беседе с журналистами он признался, что в целом очень любит Северную столицу.

Известно, что Качер как-то работал с диджеем AMOR из Шахтерска в Донецкой Народной республике. По словам артиста, он готов работать с любыми музыкантами, в том числе с людьми из Донбасса.

Не так давно Качер выпустил альбом «Февраль». Он состоит из десяти композиций, представляющих собой микс поп и R&B. А через полтора месяца стоит ожидать новый альбом.
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