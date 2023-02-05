Исполнитель ЮрКисс рассказал о любимых местах в Петербурге

Посетивший концерт «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге исполнитель ЮрКисс пообщался с журналистами. Им он рассказал про планы на 14 февраля и любимые места в Северной столице.
Артист поделился, что в Петербурге он любит гулять по Невскому проспекту, ходить вокруг Казанского собора. По его словам, в городе много красивых мест. Фаворитом ЮрКисс назвал набережную реки Фонтанки.
Журналисты также поинтересовались у музыканта, какие у него ожидания от будущего Евровидения.
«Если Люся (Чеботина. — Прим. ред.) поедет на Евровидение, она 100% привезет России победу», — ответил он.
Кроме того, певец уже размышлял о том, как проведет День всех влюбленных. У него уже есть планы, но он не хочет их раскрывать.