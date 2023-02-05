Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Наталья Качура и Маргарита Лисовина рассказали про дуэт с SHAMAN

Шоу-бизнес
Наталья Качура и Маргарита Лисовина рассказали про дуэт с SHAMAN

Певицы Наталья Качура и Маргарита Лисовина стали гостями премии «Золотой Граммофон». Они рассказали про возможность работы с популярным певцом SHAMAN.

Качура и Лисовина признались, что у них есть желание записать совместный трек с артистом. Об этом они рассказали в беседе с журналистами.

«Мы всегда открыты ко всем интересным творческим затеям. Мы рады, что мы не одни такие артисты, которые поддерживают свою страну, свою Родину», — сказали певицы.

Артистки также добавили, что завоеванные на «Золотом Граммофоне» награды — это большая ответственность для них. По их словам, они не готовы останавливаться на достигнутом и будут двигаться дальше.
лисовина качура шаман
Военкоры ФАН
Лучшие в аду