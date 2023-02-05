Наталья Качура и Маргарита Лисовина рассказали про дуэт с SHAMAN

Певицы Наталья Качура и Маргарита Лисовина стали гостями премии «Золотой Граммофон». Они рассказали про возможность работы с популярным певцом SHAMAN.
Качура и Лисовина признались, что у них есть желание записать совместный трек с артистом. Об этом они рассказали в беседе с журналистами.
«Мы всегда открыты ко всем интересным творческим затеям. Мы рады, что мы не одни такие артисты, которые поддерживают свою страну, свою Родину», — сказали певицы.
Артистки также добавили, что завоеванные на «Золотом Граммофоне» награды — это большая ответственность для них. По их словам, они не готовы останавливаться на достигнутом и будут двигаться дальше.