Дочь Любови Успенской пришла на «Золотой Граммофон» с собакой и вейпом

Пока Плаксина стояла с собакой, ее знаменитая мать общалась с журналистами. Так Любовь Успенская рассказала, что ей не интересна жизнь Аллы Пугачевой за границей, которая уехала туда вместе со своей семьей. Артистка призналась, что ей не нравятся вопросы об уехавших из России звездах.