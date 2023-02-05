Дочь Любови Успенской пришла на «Золотой Граммофон» с собакой и вейпом

Концерт «Золотой Граммофон» Любовь Успенская посетила вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. Присутствующие обратили внимание, что даже на мероприятии наследница не смогла расстаться с двумя вещами.
На премию Татьяна Плаксина явилась с собакой в руках и вейпом. На руках у девушки сидел небольшой йоркширский терьер.
Пока Плаксина стояла с собакой, ее знаменитая мать общалась с журналистами. Так Любовь Успенская рассказала, что ей не интересна жизнь Аллы Пугачевой за границей, которая уехала туда вместе со своей семьей. Артистка призналась, что ей не нравятся вопросы об уехавших из России звездах.