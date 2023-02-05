Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дочь Любови Успенской пришла на «Золотой Граммофон» с собакой и вейпом

Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской пришла на «Золотой Граммофон» с собакой и вейпом

Концерт «Золотой Граммофон» Любовь Успенская посетила вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. Присутствующие обратили внимание, что даже на мероприятии наследница не смогла расстаться с двумя вещами.

На премию Татьяна Плаксина явилась с собакой в руках и вейпом. На руках у девушки сидел небольшой йоркширский терьер.

Дочь Любови Успенской пришла на «Золотой Граммофон» с собакой и вейпом

Пока Плаксина стояла с собакой, ее знаменитая мать общалась с журналистами. Так Любовь Успенская рассказала, что ей не интересна жизнь Аллы Пугачевой за границей, которая уехала туда вместе со своей семьей. Артистка призналась, что ей не нравятся вопросы об уехавших из России звездах.
плаксина успенская золотой граммофон
Военкоры ФАН
Лучшие в аду