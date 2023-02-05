Певец ВладиМир рассказал о своем источнике вдохновения

На достигнутом артист не собирается останавливаться. Он поделился, что у него очень много планов. Сейчас ВладиМир записывает новый альбом и снимает множество клипов. Кроме того, в скором времени певец порадует поклонников дуэтом с западным певцом. Это произойдет примерно через два месяца.