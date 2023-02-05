Певец ВладиМир рассказал о своем источнике вдохновения

Певец ВладиМир посетил концерт «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге. Артист рассказал журналистам о своих дальнейших творческих планах и о том, что его вдохновляет на самом деле.
Молодой певец признался, что умеет черпать вдохновение отовсюду. Это могут быть люди, музыка, артисты. Любое маленькое событие его может вдохновить на большое произведение.
На достигнутом артист не собирается останавливаться. Он поделился, что у него очень много планов. Сейчас ВладиМир записывает новый альбом и снимает множество клипов. Кроме того, в скором времени певец порадует поклонников дуэтом с западным певцом. Это произойдет примерно через два месяца.