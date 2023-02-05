Успенская призналась, что ее не волнует жизнь Пугачевой за границей

Певица Любовь Успенская посетила концерт «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге. Там она пообщалась с журналистами и рассказала про взаимоотношения с другими звездами.
Исполнительница «Карусели» призналась, что ей совершенно неинтересно, как живет за границей Алла Пугачева, которая уехала из страны вместе со своей семьей. Успенская добавила, что ей не нравятся подобные вопросы про сбежавших из России звезд.
Кроме того, дочь артистки Татьяна Плаксина ответила на вопрос о постоянных сравнениях ее с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Она призналась, что не считает себя такой же красивой, как звезда «Мистер и миссис Смит».