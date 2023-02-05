Политолог Аграновский назвал переход Федерации шахмат России в Азию примером для других

Переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азию является примером для других. Это заявление сделал политолог и публицист Дмитрий Аграновский, слова которого передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По его мнению, переход является полезным с практической позиции, так как сильнейшие соперники находятся в Китае и Индии. В этом решении также можно заметить политический подтекст.
Аграновский подчеркнул, что на фоне противостояния с западными странами важно любое сближение с Азией, Африкой и Латинской Америкой. ФШР должна стать примером для остальных российских федераций по видам спорта.