Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Протестующие против переворота в Перу попросили помощи у России и Китая

Весь мир
Протестующие против переворота в Перу попросили помощи у России и Китая

Лима, 5 февраля. Участники акций протеста в Перу обратились за помощью к России и Китаю.

Демонстранты прошлись по улицам Лимы с российским триколором, на котором были написаны слова поддержки спецоперации на Украине. Кроме того, протестующие обратились к Москве и Пекину с просьбой помочь восстановить законность в стране.

prt scr twitter.com / @reivajyp7
prt scr twitter.com / @BatkoMilacic
«Нам нужна помощь Китая и России, а также многих других государств, которые видят, что происходит здесь, в Перу», — сказал один из участников митинга.

Многочисленные акции гражданского неповиновения вспыхнули в Перу после отстранения от власти «народного» президента Педро Кастильо, которого оппозиция обвинила в коррупции и попытке государственного переворота.

Жители сельских районов отказались признавать власть исполняющей обязанности главы государства, вице-президента Дины Болуарте и требуют снять обвинения с Кастильо.

Протестующие против переворота в Перу попросили помощи у России и Китая

В ходе протестов и стычек с полицией, которые не прекращаются на протяжении двух месяцев, погибли по меньшей мере 50 человек.

Для урегулирования ситуации Дина Болуарте внесла на рассмотрение законопроект о переносе президентских выборов на 2023 год. Согласно документу, голосование должно состояться в октябре.
российский триколор перу протесты демонстрации россия китай
Военкоры ФАН
Лучшие в аду