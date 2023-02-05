Протестующие против переворота в Перу попросили помощи у России и Китая

Лима, 5 февраля. Участники акций протеста в Перу обратились за помощью к России и Китаю.
Демонстранты прошлись по улицам Лимы с российским триколором, на котором были написаны слова поддержки спецоперации на Украине. Кроме того, протестующие обратились к Москве и Пекину с просьбой помочь восстановить законность в стране.
«Нам нужна помощь Китая и России, а также многих других государств, которые видят, что происходит здесь, в Перу», — сказал один из участников митинга.
Многочисленные акции гражданского неповиновения вспыхнули в Перу после отстранения от власти «народного» президента Педро Кастильо, которого оппозиция обвинила в коррупции и попытке государственного переворота.
Жители сельских районов отказались признавать власть исполняющей обязанности главы государства, вице-президента Дины Болуарте и требуют снять обвинения с Кастильо.
В ходе протестов и стычек с полицией, которые не прекращаются на протяжении двух месяцев, погибли по меньшей мере 50 человек.
Для урегулирования ситуации Дина Болуарте внесла на рассмотрение законопроект о переносе президентских выборов на 2023 год. Согласно документу, голосование должно состояться в октябре.