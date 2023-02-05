Подросток получил травмы на занятиях по картингу в Ленобласти

Петербургский подросток пострадал на занятиях по картингу в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает источник в СУ СКР региона.
Инцидент произошел на муниципальных учебно-тренировочных сборах по картингу в субботу. 14-летний подросток в ходе обслуживания своего картинга получил повреждение двух пальцев на руке. Мальчику была оказана своевременная медпомощь, после чего его отпустили домой.
Следователи проводят проверку. В ходе нее будут установлены причины инцидента и условия, которые этому способствовали.