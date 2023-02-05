Семь мирных жителей пострадали при обстреле Кременной ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Кременную в воскресенье 5 февраля. В результате обстрела пострадали семь человек, а также было повреждено девять домов.
По Кременной было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, передает «Взгляд».
Такая артиллерия применяется странами Североатлантического альянса. Вашингтон предоставил Киеву гаубицы M777 калибром 155 миллиметров. Они широко используются Вооруженными силами Украины для обстрела ДНР и ЛНР. Также украинским войскам дали немецкие, польские и французские артиллерийские установки со снарядами такого калибра.