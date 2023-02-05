Алексей Селиванов: в Польше не верят в победу Киева

Поляки уже начали возводить защитные сооружения по всей восточной границе, а значит, Варшава рассматривает возможность выхода России на западные рубежи Белоруссии и Украины. Такое мнение высказал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
У Киева, возможно, нет и полугода на компенсацию нехватки вооружения и боеприпасов, в то время как российская военная промышленность пока выдерживает нагрузку. О скором наступлении «снарядного голода» у Украины заявил польский военкор Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.
«Говорят, в таком темпе — если конфликт не сбавит немного обороты, а Россия сделает все, чтобы этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами», — отметил журналист.
Как считает Селиванов, в Польше не только переживают из-за того, что у ВСУ не хватит снарядов стрелять в русских. По его словам, поляки уже начали возводить защитные сооружения по всей своей восточной границе.
«А это значит, что Варшава, как минимум, рассматривает возможность нашего выхода на западные рубежи Белоруссии и Украины.
По снарядам же ситуация следующая: все, кто имеет представление о военном деле, знают, насколько затрудняет ведение боев "разнобой" в калибрах и образцах боеприпасов, а также недостаток стандартных запчастей для военной техники. За каждым "Леопардом" укропам придется отдельно возить боекомплект, потому что очевидно, что на полевых складах БК ВСУ ему взяться неоткуда», — пояснил собеседник ФАН.
Подполковник считает, что с данным типом натовских боевых машин российские войска столкнутся при освобождении больших городов — Харькова, Полтавы, Киева. То есть там, где украинцам удобнее их обслуживать. Также он отметил, что данные танки потребляют очень много топлива.
«"Леопарды" придется уничтожать с воздуха и артиллерией. Не надо упускать из внимания, что намного больше проблем нам принесут не эти хваленые машинки, а модернизированные советские танки, которые передают укропам Чехия и Польша.
Чем больше мы оставим Владимиру Зеленскому времени, тем больше "брони" станет в строй ВСУ. Так что наступление, которое сейчас развивается, обязательно надо продолжать!» — подытожил он.
Ранее Алексей Селиванов заявил в беседе с ФАН, что разнести западные танки следует сразу после пересечения ими украино-польской границы.