Алексей Селиванов: в Польше не верят в победу Киева

У Киева, возможно, нет и полугода на компенсацию нехватки вооружения и боеприпасов, в то время как российская военная промышленность пока выдерживает нагрузку. О скором наступлении «снарядного голода» у Украины заявил польский военкор Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.