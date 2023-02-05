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Алексей Селиванов: в Польше не верят в победу Киева

Весь мир
Алексей Селиванов: в Польше не верят в победу Киева

Поляки уже начали возводить защитные сооружения по всей восточной границе, а значит, Варшава рассматривает возможность выхода России на западные рубежи Белоруссии и Украины. Такое мнение высказал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.

У Киева, возможно, нет и полугода на компенсацию нехватки вооружения и боеприпасов, в то время как российская военная промышленность пока выдерживает нагрузку. О скором наступлении «снарядного голода» у Украины заявил польский военкор Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.

«Говорят, в таком темпе — если конфликт не сбавит немного обороты, а Россия сделает все, чтобы этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами», — отметил журналист.

Как считает Селиванов, в Польше не только переживают из-за того, что у ВСУ не хватит снарядов стрелять в русских. По его словам, поляки уже начали возводить защитные сооружения по всей своей восточной границе.

Алексей Селиванов: в Польше не верят в победу Киева
«А это значит, что Варшава, как минимум, рассматривает возможность нашего выхода на западные рубежи Белоруссии и Украины.
По снарядам же ситуация следующая: все, кто имеет представление о военном деле, знают, насколько затрудняет ведение боев "разнобой" в калибрах и образцах боеприпасов, а также недостаток стандартных запчастей для военной техники. За каждым "Леопардом" укропам придется отдельно возить боекомплект, потому что очевидно, что на полевых складах БК ВСУ ему взяться неоткуда», — пояснил собеседник ФАН.

Подполковник считает, что с данным типом натовских боевых машин российские войска столкнутся при освобождении больших городов Харькова, Полтавы, Киева. То есть там, где украинцам удобнее их обслуживать. Также он отметил, что данные танки потребляют очень много топлива.

«"Леопарды" придется уничтожать с воздуха и артиллерией. Не надо упускать из внимания, что намного больше проблем нам принесут не эти хваленые машинки, а модернизированные советские танки, которые передают укропам Чехия и Польша.
Чем больше мы оставим Владимиру Зеленскому времени, тем больше "брони" станет в строй ВСУ. Так что наступление, которое сейчас развивается, обязательно надо продолжать!» — подытожил он.

Ранее Алексей Селиванов заявил в беседе с ФАН, что разнести западные танки следует сразу после пересечения ими украино-польской границы.
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