Французский политик Флориан Филиппо выступил с публичной критикой президента Украины Владимира Зеленского и главы Европарламента Урсулы фон дер Ляйен. Бывшего европарламентария смутила их совместная фотография в Киеве.
В своем Twitter Филиппо отметил, что политики на снимке заливаются смехом в то время, когда это абсолютно недопустимо. Олигархия всегда смотрела на войны иначе, пересчитывая свои миллионы, подчеркнул он.
Филиппо часто выступает с осуждением коллективного Запада за военную поддержку Украины. Он также неоднократно призывал к отмене санкций в отношении Москвы, поскольку энергетический кризис, который был спровоцирован рестрикциями, доведет Европу до упадка.
Лидер движения «Патриоты» ранее счел президента Украины безумцем из-за просьб дать Киеву западные самолеты и ракеты. Он призвал Европу не следовать «за этим безумцем».