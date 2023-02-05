Владимир Пресняков высказался о своем наставничестве в проекте «Голос»

Певец Владимир Пресняков высказался об участии в музыкальном шоу «Голос» во время «Золотого Граммофона» в Санкт-Петербурге. Артист получил в новом сезоне проекта Первого канала роль наставника.
По словам знаменитости, все интересное только начинается. Пресняков признался, что от участия в данном проекте ждет многого, поскольку для него наставничество является важной жизненной стадией.
«Только начинается все. Я от этого жду очень многого, для меня это некая стадия, этап, войти в который я хочу с крылышками», — заявил исполнитель корреспонденту ФАН.
Первый канал практически полностью обновил состав наставников шоу «Голос». Теперь в креслах будут сидеть Полина Гагарина, Баста, Антон Беляев и Владимир Пресняков. Ведущей шоу станет Яна Чурикова.