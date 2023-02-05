Основным источником загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге является автотранспорт. Как утверждают эксперты, это связано с пробками, увеличивающими объемы выбросов выхлопных газов в атмосферу.
Согласно статистическим данным, приведенным изданием «Деловой Петербург», вклад автомобильных выхлопов в загрязнение воздуха Северной столицы составляет 85%. По данному показателю автомобили опережают промышленные предприятия. Эксперты подчеркивают, что для улучшения ситуации в городе необходимо построить больше мостов и расширить существующие трассы. Это позволит уменьшить количество пробок, что приведет к снижению объемов выбросов.
Дорожная обстановка в Северной столице из года в год оставляет желать лучшего. Водители каждый вечер стоят в многокилометровых пробках, а также регулярно теряют в глубоких ямах колеса. Ситуация обостряется с приходом зимы, когда из-за плохой работы коммунальщиков трассы покрываются льдом и снегом, что провоцирует рост числа ДТП. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, губернатор Александр Беглов, вероятно, предпочитает проблемы игнорировать.