Регулярные пробки спровоцировали ухудшение экологической ситуации в Петербурге

Дорожная обстановка в Северной столице из года в год оставляет желать лучшего. Водители каждый вечер стоят в многокилометровых пробках, а также регулярно теряют в глубоких ямах колеса. Ситуация обостряется с приходом зимы, когда из-за плохой работы коммунальщиков трассы покрываются льдом и снегом, что провоцирует рост числа ДТП. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, губернатор Александр Беглов, вероятно, предпочитает проблемы игнорировать.