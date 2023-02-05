Режим Зеленского может скоро рухнуть: почему США не поставляют Киеву уже готовые танки Abrams

Американская компания General Dynamics начнет производить новые танки Abrams для Украины. Об этом сообщила газета Financial Times. Подчеркивается, что на заводе компании в Лиме (штат Огайо) производятся около 12 танков в месяц.
Корреспондент ФАН обратился к политическому и экономическому аналитику Владимиру Соловейчику, чтобы узнать, почему США не поставляют Киеву уже готовые танки Abrams, стоящие на складах.
«Тому есть несколько причин, — отметил эксперт. — Во-первых, в Соединенных Штатах уже скоро грядут выборы — как в Конгресс, так и в Белый дом, и демократы, разгоняя военно-промышленный комплекс США, хотят выбить козырь у республиканцев, которые всегда сами выступали за его развитие. Кроме т ого, так будут созданы новые рабочие места и повышены налоговые выплаты».
Кроме того, продолжил аналитик, американцы прекрасно понимают, что, поставляя уже готовые танки на Украину, они провоцируют дальнейшее ужесточение конфликта и подвергают риску уничтожения еще по пути следования на Украину сами эти танки.
«А так они вроде бы поддерживают Киев, начиная строить эти танки, а с другой — если режим Зеленского в ближайшее время рухнет, они ничего не потеряют, — объяснил политолог. — Танки останутся у них, и их можно будет использовать для новых авантюр!»
Еще одно обстоятельство, по словам Соловейчика, связано с общим положением сил на фронте и связанных с ним настроений на Западе.
«Мы видим, что прошлогодняя эйфория, связанная с отходом российских сил, сменилась опасениями за судьбу киевского режима, — отметил аналитик. — Уже очень многие американские СМИ и эксперты высказываются в том плане, что военной победы неонацисты одержать не смогут. Это, безусловно, учитывается в Белом доме».
Отсюда, по словам эксперта, и вытекают те отсроченные меры поддержки, которые могут быть реализованы «через полгода, через год, а если ситуация на Украине изменится кардинально, то не будут реализованы никогда».
«Вроде как они и поддерживают Зеленского, подливают масла в огонь, но все это происходит не сейчас, не сразу и не одномоментно, — подчеркнул политолог. — По сути мы видим всего лишь уступку нынешнему общественному мнению в США и Европе».
Ранее политолог Юрий Кот заявил, что Зеленский «соткан из коррупции».