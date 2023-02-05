Не доехавший до фронта депутат Госдумы РФ и похищение детей — какие фейки распространили на Украине 5 февраля

Сразу бросается в глаза, что имя ребенка вообще не упоминается, как и способ получения данных сведений. Да и переписка ведется именно в том мессенджере, к которому правоохранительным органам легче всего получить доступ. Но самое невероятное, что украинское ЦИПсО позже опровергло собственный «шедевр» про «торговлю детьми с Украины», обвинив в его создании российских коллег.