Международная редакция Федерального агентства новостей собрала самые распространенные фейки об операции РФ на Украине за 5 февраля.
Губернатор ХМАО поощряет войну перед школьниками
Советник МВД Украины Антон Геращенко осудил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа РФ Наталью Комарову за рассуждения о войне как о позитивном явлении на встрече с юнармейцами. В действительности же украинцы вновь применили излюбленный прием — использование архивных материалов.
Высказывание Комаровой выдернули из контекста выступления, приуроченного ко Дню Победы в 2021 году. Губернатор в беседе со школьниками рассуждает о том, что представляет собой понятие «война».
«Война — мы думали, какое оно слово — жесткое, не жесткое. Наверное, жесткое, потому что война — это беда, это горе. Оно включает в себя множество самых разных слов. Война — это гибель, это потери, это слезы. Война — это победа. Война — это любовь. Война — это друг. Война — это будущее, заложенное в мире», — сказала губернатор.
Данный инцидент лишь вновь подтвердил, что киевский режим обманывает население Украины с любой доступной трибуны. При этом чиновники «незалежной» совершенно не боятся, что кто-то может проверить их слова, а значит, и за свою репутацию.
Депутат Госдумы РФ не доехал до фронта
Оппозиционные Telegram-каналы и СМИ распространяют новость, что депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев, заявивший об отправке добровольцем в зону СВО, якобы до фронта не доехал и улетел в Москву.
Для опровержения данной информации журналисты сибирских изданий опубликовали фотографии парламентария, поступившего в расположение отряда «Вега». На кадрах Савельев находится в кругу сослуживцев, которые также подтвердили его прибытие для прохождения подготовки и отправки в зону боевых действий.
Торговля вывезенными с Украины детдомовцами
Киевские пропагандисты вновь раскручивают тему детей, якобы украденных и вывезенных в Россию из детских домов и школ-интернатов, находившихся в зоне боевых действий. Telegram-каналы публикуют переписку в WhatsApp, в которой педофил якобы договаривается с сутенером по поводу детдомовского мальчика «с Украины».
Сразу бросается в глаза, что имя ребенка вообще не упоминается, как и способ получения данных сведений. Да и переписка ведется именно в том мессенджере, к которому правоохранительным органам легче всего получить доступ. Но самое невероятное, что украинское ЦИПсО позже опровергло собственный «шедевр» про «торговлю детьми с Украины», обвинив в его создании российских коллег.