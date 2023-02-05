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Эксперт Макгрегор: Залужный тайно сообщил представителям Пентагона о реальных потерях ВСУ

Армия
Эксперт Макгрегор: Залужный тайно сообщил представителям Пентагона о реальных потерях ВСУ

Главком ВСУ Валерий Залужный в ходе визита в США тайно сообщил представителям Пентагона, сколько на самом деле солдат потеряли украинские войска с начала конфликта.

С таким заявлением выступил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, реальные потери Украины были озвучены Залужным во время переговоров с американским министром обороны Ллойдом Остином.

«По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек», — заявил эксперт.

Ранее Макгрегор рассказал, что из-за нехватки военных Киев набирает в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей.
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