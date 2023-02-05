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Путин договорился с Лукашенко назначить дату следующих очных переговоров

Политика
Путин договорился с Лукашенко назначить дату следующих очных переговоров

Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко условились назначить дату следующих очных переговоров. Об этом стало известно 5 февраля.

По информации авторов Telegram-канала «Пул Первого», встреча руководителей двух государств должна состояться в ближайшее время. Договорились они по этому поводу в ходе разговора по телефону.

«Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее», — говорится в публикации.

В частности, они обсудят реализацию задач в сфере импортозамещения и действия двух государств, нацеленные на противостояние западной санкционной политике.
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