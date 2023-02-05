Общественники Мали провели пресс-конференцию в честь готовящегося визита Лаврова в республику

Бамако, 5 февраля. Члены гражданской платформы Yerewolo провели пресс-конференцию, посвященную предстоящему визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Мали.
Целью мероприятия стала демонстрация успешного сотрудничества между странами. Организаторы заявили, что хотят выразить признательность Москве за поддержку, которую та оказывает Бамако.
Участники выступили с докладами, посвященными истории взаимоотношений между Россией и Мали. Представители платформы предложили создать общую военную базу в городе Гао.
Организаторы пресс-конференции подчеркнули, что сотрудничество между странами позитивно сказывается на уровне безопасности в регионе Сахель. Благодаря российским специалистам, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», силовики Мали непрерывно совершенствуют боевые навыки.
В январе 2023 года Сергей Лавров в ходе африканского турне посетил четыре страны Черного континента. Подробнее о том, как прошел официальный визит главы российского МИД, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.