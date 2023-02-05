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Anna Asti объяснила трагизм в своих песнях во время «Золотого Граммофона»

Шоу-бизнес
Anna Asti объяснила трагизм в своих песнях во время «Золотого Граммофона»

Певица Anna Asti приняла участие в «Золотом Граммофоне», который проходит в Ледовом Дворце. На красной ковровой дорожке мероприятия артистка рассказала, о чем на самом деле ее песни.

Anna Asti вышла на сцену Ледового Дворца, где выступила вместе с остальными звездами российского шоу-бизнеса. В разговоре с корреспондентом ФАН певица раскрыла смысл своих песен.

«Все думают, что у меня песни о несчастной любви. На самом деле это не так, просто в них есть немного перчика несчастья, который добавляет слегка трагизма. В жизни было безумно много сложностей, но это не сделало меня плохим человеком, не остановило в мечтах», — объяснила 32-летняя артистка.

«Золотой Граммофон» проходит 5 февраля в Санкт-Петербурге. На сцене для зрителей выступают Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Мари Краймбрери, Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса.
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