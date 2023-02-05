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Китай предъявил обвинения США из-за уничтоженного метеозонда

Весь мир
Китай предъявил обвинения США из-за уничтоженного метеозонда

Пекин, 5 февраля. Пекин выразил протест Вашингтону в связи с уничтожением исследовательского зонда, который пролетел над территорией Соединенных Штатов.

Власти Поднебесной осудили решение США сбить китайский летательный аппарат, выполнявший полет над Северной Америкой на этой неделе, обвинив администрацию Байдена в «серьезном нарушении международных конвенций».

Как заявили представители МИД Китая, ведомство «неоднократно» сообщало американской стороне, что зонд предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США случайно из-за плохой погоды.

Китай предъявил обвинения США из-за уничтоженного метеозонда

Эту же позицию озвучили и в китайском Минобороны, обвинив Пентагон в атаке на гражданский летательный аппарат.

«Мы протестуем против действий США и оставляем за собой право использовать необходимые средства для решения подобных ситуаций», — отметили там.

В свою очередь Пентагон настаивает, что сбитый аэростат нес разведывательное оборудование и выполнял функции по сбору данных о стратегических объектах Соединенных Штатов, включая авиабазы и стартовые позиции межконтинентальных баллистических ракет.

Зонд был сбит над американскими территориальными водами истребителем F-22 ВВС США. В настоящее время военные организовали сбор обломков аппарата, чтобы изучить его разведывательные возможности.

Ранее представители Республиканской партии призвали президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис подать в отставку из-за неспособности обеспечить безопасность воздушного пространства Соединенных Штатов.
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