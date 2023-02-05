Верховный лидер Ирана подписал указ о помиловании десятков тысяч заключенных

По данным СМИ, указ затронул «десятки тысяч человек». Часть из них получила помилование, другим сократили сроки пребывания в тюрьме. Указ главы государства не распространялся на лиц с двойным гражданством, а также на обвиненных в коррупции, которым по законодательству республики грозит смертная казнь. Четверо таких лиц уже привели к высшей мере наказания, как сообщают местные издания. Кроме того, под амнистию не попадают те, кто был уличен в шпионаже или связан с экстремистскими формированиями.