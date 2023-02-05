Верховный лидер Ирана подписал указ о помиловании десятков тысяч заключенных

Помилованию не подлежали обвиненные в шпионаже, коррупции и экстремистской деятельности.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предоставил амнистию большому количеству заключенных, в том числе участникам продолжающихся с сентября протестов, в честь годовщины Исламской революции 1979 года.
По данным СМИ, указ затронул «десятки тысяч человек». Часть из них получила помилование, другим сократили сроки пребывания в тюрьме. Указ главы государства не распространялся на лиц с двойным гражданством, а также на обвиненных в коррупции, которым по законодательству республики грозит смертная казнь. Четверо таких лиц уже привели к высшей мере наказания, как сообщают местные издания. Кроме того, под амнистию не попадают те, кто был уличен в шпионаже или связан с экстремистскими формированиями.
Как сообщается, обращение с просьбой о помиловании для некоторых категорий заключенных верховному лидеру передал глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени Эджеи. Он подчеркнул, что в ходе последних беспорядков многие люди, особенно молодежь, пошли на противоправные действия под влиянием пропаганды противников Ирана. Теперь же, когда протестная активность намного уменьшилась, значительное число заключенных якобы раскаялось в своих поступках.
По данным правозащитных организаций, в ходе протестов и демонстраций, тянувшихся с сентября прошлого года, в Иране за участие в беспорядках или их организацию арестовали почти 20 тысяч граждан. В столкновениях с правоохранителями и армией погибло около 500 человек, включая 70 несовершеннолетних. Четверо были приговорены к казни, еще 100 также грозит высшая мера наказания. Amnesty International подвергла иранские власти критике за судебные процессы.