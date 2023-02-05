Anna Asti сообщила, что может записать еще одну песню с Киркоровым

После участия в поп-группе певица решила заняться сольной карьерой, и это было в итоге удачно. По результатам 2022 года ее признали артисткой года. Asti удалось записать песню «Хобби» с Киркоровым. Однако певица намекнула на продолжение сотрудничества корреспонденту ФАН.