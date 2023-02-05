Anna Asti сообщила, что может записать еще одну песню с Киркоровым

Певица Anna Asti рассказала о планах по записи совместных треков с российскими артистами. Она отметила, что возможно вновь встретиться в студии звукозаписи с народным артистом России Филиппом Киркоровым.
После участия в поп-группе певица решила заняться сольной карьерой, и это было в итоге удачно. По результатам 2022 года ее признали артисткой года. Asti удалось записать песню «Хобби» с Киркоровым. Однако певица намекнула на продолжение сотрудничества корреспонденту ФАН.
«Как-то не выдалось, наверное, с девочками пока записываться. И из двух фитов, которые я хотела записать, с Филиппом Бедросовичем и с Джонни. И пока что в планах есть еще несколько, и, скорее всего, это тоже будут мужчины», — поделилась она.
Anna Asti приехала в Санкт-Петербург выступить на концерте «Золотой Граммофон». При этом исполнительница готовится открыть в Северной столице свой бар.