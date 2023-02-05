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Папа римский Франциск сообщил о готовности к встрече с президентами России и Украины

Политика
Папа римский Франциск сообщил о готовности к встрече с президентами России и Украины

Папа римский Франциск заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал в рамках пресс-конференции.

По словам понтифика, его интересует беседа с обоими политиками на тему возможных переговоров.

«Я всегда открыт для встречи. Если я не поехал в Киев, то только потому, что в настоящий момент невозможно поехать в Москву», — подчеркнул Франциск.

Ранее папа римский призвал Зеленского согласиться на мирное урегулирование кризиса. Компромиссы с Москвой возможно найти лишь за столом переговоров, отметил понтифик.
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