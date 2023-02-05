Папа римский Франциск сообщил о готовности к встрече с президентами России и Украины

Папа римский Франциск заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал в рамках пресс-конференции.
По словам понтифика, его интересует беседа с обоими политиками на тему возможных переговоров.
«Я всегда открыт для встречи. Если я не поехал в Киев, то только потому, что в настоящий момент невозможно поехать в Москву», — подчеркнул Франциск.
Ранее папа римский призвал Зеленского согласиться на мирное урегулирование кризиса. Компромиссы с Москвой возможно найти лишь за столом переговоров, отметил понтифик.