Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели младенца при пожаре в Бурятии

Председатель российского СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела, возбужденного по факту пожара в Бурятии, жертвой которого стал малолетний.
Все произошло 4 февраля 2023 года в селе Тарбагатай. После тушения пожара в частном доме спасатели наткнулись на тело четырехмесячного ребенка.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как утверждает СК, в момент ЧП в доме находились трое несовершеннолетний, в том числе погибший. Мать в этом время находилась у соседей, где распивала алкоголь.