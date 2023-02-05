Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели младенца при пожаре в Бурятии

Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели младенца при пожаре в Бурятии

Председатель российского СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела, возбужденного по факту пожара в Бурятии, жертвой которого стал малолетний.

Все произошло 4 февраля 2023 года в селе Тарбагатай. После тушения пожара в частном доме спасатели наткнулись на тело четырехмесячного ребенка.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как утверждает СК, в момент ЧП в доме находились трое несовершеннолетний, в том числе погибший. Мать в этом время находилась у соседей, где распивала алкоголь.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду