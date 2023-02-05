Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Выступившая на «Золотом Граммофоне» Anna Asti поделилась впечатлениями от Петербурга

Общество
Выступившая на «Золотом Граммофоне» Anna Asti поделилась впечатлениями от Петербурга

Певица Anna Asti выступила на концерте «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге. Беседуя с журналистами ФАН, артистка поделилась впечатлениями от города.

Исполнительница хита «По барам» назвала Петербург замечательным местом. По ее словам, она чувствует себя счастливым человеком, приезжая в город.

«Золотой Граммофон» проходит в «Ледовом дворце» 5 февраля. На сцене выступили такие представители шоу-бизнеса, как Николай Басков, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Дима Билан и многие другие.

Напомним, Anna Asti успешно начала сольную карьеру после ухода из группы Artik and Asti. Вокалистка выпустила дебютный альбом, который получил хорошие отзывы слушателей.
anna asti певица золотой граммофон
Военкоры ФАН
Лучшие в аду