Выступившая на «Золотом Граммофоне» Anna Asti поделилась впечатлениями от Петербурга

Певица Anna Asti выступила на концерте «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге. Беседуя с журналистами ФАН, артистка поделилась впечатлениями от города.
Исполнительница хита «По барам» назвала Петербург замечательным местом. По ее словам, она чувствует себя счастливым человеком, приезжая в город.
«Золотой Граммофон» проходит в «Ледовом дворце» 5 февраля. На сцене выступили такие представители шоу-бизнеса, как Николай Басков, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Дима Билан и многие другие.
Напомним, Anna Asti успешно начала сольную карьеру после ухода из группы Artik and Asti. Вокалистка выпустила дебютный альбом, который получил хорошие отзывы слушателей.